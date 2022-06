PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 8 juin – Finale NBA

Mon pronostic : Golden State s’impose à Boston (2.50)

Golden State doit affirmer sa supériorité. Si les Warriors se sont inclinés sur leur parquet lors de la première manche, ils ont vite remis les pendules à l’heure avec cette lourde victoire (107-88) il y a deux nuits. Avec collectif parfaitement rôdé et un Stephen Curry en feu, les joueurs de Steve Kerr sont, selon moi, largement favoris pour la victoire finale. En face, Boston a déjà réalisé un miracle sur le parquet de son adversaire. En dehors du quatrième quart temps stratosphérique de la première rencontre, les Celtics ont toujours été dominés. De plus, s’ils sont à l’aise en déplacement, ils connaissent beaucoup plus de difficultés à domicile, avec cinq victoires pour quatre défaites au TD Garden lors des play off. Je ne les vois pas tenir cette nuit face à une telle équipe des Warriors et miserait donc sur un succès de Golden State. Un pari coté à 2.50.

Mon MyMatch de folie : Golden State s’impose, Tatum inscrit plus de 24,5 points et Thompson plus de 19,5 points (5.30)

Pariez sur Boston – Golden State ici !