PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 8 mars – NBA

Mon pronostic : Cleveland gagne à Miami (1.70)

Difficile de se prononcer sur cette rencontre. Les états de forme sont les mêmes. Miami et Cleveland restent sur deux succès. La victoire des Cavaliers face à Boston me semble tout de même significative. Ils forment une meilleure équipe que le Heat et c’est pourquoi je leur ferais confiance d’autant que je ne suis pas sûr que Butler soit dans de bonnes dispositions. Aux Cavaliers d’en profiter eux qui l’avaient emporté chez eux lors de la première confrontation de la saison entre ces deux équipes avant que Miami ne l’emporte le mois dernier toujours sur le parquet de Cleveland. Je vous propose de parier sur le succès des Cavaliers pour une cote de 1.70 !

Mon MYMATCH :

Miami + Mitchell marque au moins 25 pts + Gaarland marque au moins 25 pts (4.20)

Pariez sur Miami - Cleveland ici !

Mon Combo Jackpot :

Le MYMATCH sur Miami – Cleveland +

Les Clippers battent Toronto, Leonard marque au moins 25 pts et George marque au moins 25 pts +

Phoenix bat OKC

Cote totale : 28.72