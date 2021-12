PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 8 novembre - NBA

Mon pronostic : Milwaukee gagne à Miami, 25pts pour Antetokounmpo, 20 pour Herro (3.25) !

C'est le choc de la nuit dans la Conférence Est entre le troisième et le quatrième ! Un duel déséquilibré car le Heat est diminué (Adebayo absent notamment) alors que les Bucks sont quasiment au complet et tournent à plein régime. Je m'attends donc à une victoire du champion NBA en titre la nuit prochaine et je vous propose le MyMatch suivant pour tripler votre mise : Milwaukee s'impose, Giannis Antetokounmpo marque au moins 25 points et côté Miami Tyler Herro inscrit au moins 20 points (3.25) !

Pariez sur Miami - Milwaukee ici