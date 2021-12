PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 9 décembre – NBA

Mon pronostic : les Lakers s’imposent contre Memphis, LeBron James marque plus de 24,5 points (2.60)

C’est une opposition qui peut changer la saison des deux équipes ! Les Lakers ont peut-être vécu leur match référence après leur victoire contre Boston (117-102). C’est le moment où jamais pour les coéquipiers de LeBron James de lancer leur saison et d’entamer une série de victoires. Le King est d’ailleurs monstrueux depuis son retour. Il doit être l’élément déclencheur du renouveau de son équipe. En face, Memphis risque de rentrer dans le rang après son bon début de saison. Les blessures de Kyle Anderson et de Brandon Clarke risquent de leur coûter cher et je vois les Grizzlies lâcher quelques matches dans les jours à venir. Je miserais donc sur une victoire des Lakers avec plus de 24,5 points inscrits par LeBron James pour une cote de 2.60.

