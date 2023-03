PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 9 mars – NBA

Mon pronostic : Sacramento bat New York avec au moins 6 points d’écart (1.94)

Beau duel à suivre la nuit prochaine entre Sacramento et New York. Les Kings sont 2e de la Conférence Ouest et forment une belle équipe de basket, plaisante à regarder jouer. Ils n’ont perdu qu’une seule fois lors des sept dernières rencontres et pourraient aller chercher une 39e victoire contre des Knicks qui viennent de voir leur série de neuf succès se stopper face à Charlotte. Je n’arrive pas à faire confiance à New York pour ce duel et je miserais donc sur Sacramento pour ce match avec même un écart d’au moins six points.

Mon combo Jackpot :

Sacramento bat New York avec au moins 6 points d’écart +

Indiana bat Houston +

Charlotte gagne à Détroit et Rozier marque au moins 20 pts +

Bankero (Orlando) marque au moins 20 pts contre Utah +

Jackson marque au moins 20 pts et Curry marque au moins 25 pts entre Memphis et Golden State

Cote totale : 17.24