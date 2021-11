PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 9 novembre - NBA

Mon pronostic : les Clippers battent Portland (1.70) !

C'est le match le plus équilibré de la nuit. Les Clippers sont sur une très bonne série de quatre victoires consécutives : deux fois à Minnesota et face à Oklahoma et Charlotte. Ce dernier succès contre les Hornets est très important car ils forment une équipe très difficile à bouger et les Clippers ont réussi à s'en sortir largement avec 14 points d'écart. Les Blazers, même s'ils restent sur deux victoires face aux Lakers et aux Pacers, demeurent mauvais en déplacement. Portland n'a remporté aucun match à l'extérieur depuis le début de la saison. Je ne pense pas que cela va changer à Los Angeles. Je vois les Clippers l'emporter (1.70). Pour faire gonfler la cote je vous propose de miser sur ce succès avec plus de 219,5 points dans la rencontre (2.85) !

