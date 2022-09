PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun sur Espagne - France – Finale Euro (H)

Mon pronostic : la France bat l'Espagne avec un écart d’au moins 5 points (1.95)

C’est le grand jour pour l’équipe de France. Les Bleus ont l’occasion de gagner le deuxième championnat d’Europe de leur histoire, neuf ans après leur sacre en Slovénie. Et ils nous font passer par toutes les émotions dans cette compétition ! Deux fois miraculés contre l’Italie et la Turquie, ils ont par la suite facilement déroulé face à la Pologne en demi-finale en s’imposant très largement (95-54). De quoi faire le plein de confiance avant cet ultime match. L’Espagne a également réalisé une belle performance en battant le pays hôte, l’Allemagne, au tour précédent. Mais les Espagnols ne sont plus aussi dangereux qu’auparavant et restent inférieurs sur le papier. Je vois donc la France gagner avec au moins 5 points d’écart.

