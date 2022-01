PRONOS PARIS RMC Le pari buteur du jour du 14 janvier – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: Erling Haaland marque contre Fribourg (1.54)

Si Dortmund bat Fribourg comme je le pense (voir la rubrique « pari sûr »), il y a de fortes chances pour qu’Erling Haaland y soit pour quelque chose. Auteur de 13 buts en 12 matches de Bundesliga, l’attaquant scandinave n’a pas marqué lors des deux dernières rencontres de son club, il est vrai en déplacement (Berlin et Francfort). Mais sachez que l’avant-centre norvégien s’est montré beaucoup plus efficace à domicile qu’à l’extérieur depuis le début de la saison: 10 réalisations sur 13 ! Devant son public, Haaland a toujours marqué au moins une fois et a même réussi quatre doublés (face à Greuther Fürth, Mayence, l’Union Berlin et Francfort). Alors si la cote de 1.54 ne vous suffit pas, vous pouvez envisager qu’il fasse trembler les filets à deux reprises pour une jolie cote de 3.30. La mission n’a rien d’impossible !

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Gouiri (Nice) marque contre Nantes (2.75)

Mané (Sénégal) marque contre la Guinée (2.95)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 12.49

