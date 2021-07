PRONOS PARIS RMC Le pari d'Emmanuel Petit du 3 juillet sur Ukraine-Angleterre Euro 2020

Mon pronostic: l'Angleterre s'impose par au moins deux buts d'écart contre l'Ukraine (2.20).

Je suis totalement d’accord avec Christophe. Assez logiquement cette rencontre devrait tourner en faveur des Anglais. Surtout que les Three Lions restent sur un magnifique succès en huitième de finale contre l’Allemagne (2-0) avec des réalisations de Raheem Sterling et d’Harry Kane. L’attaquant de Tottenham semble enfin libéré! Je suis convaincu qu’il est capable d’être encore décisif ce soir. Il pourra aussi s’appuyer sur Saka, Rice ou encore Shaw. Attention quand même aux Ukrainiens qui ont eux réussi à se débarrasser de la Suède (2-1). Cette sélection arrive aussi à se montrer dangereuse dans le secteur offensif avec Yaremchuk ou encore Yarmolenko. Malgré tout je vois l’Angleterre battre l’Ukraine et Kane marquer!

Pariez sur Ukraine-Angleterre ici.