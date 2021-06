PRONOS PARIS RMC Le pari d'Emmanuel Petit sur Macédoine du Nord-Pays-Bas Euro 2020

Mon pronostic: les Pays-Bas battent la Macédoine du Nord, Depay marque (2.20).

Je suis totalement d'accord avec Arthur! Si cette rencontre doit pencher d'un côté, ce sera en faveur des Pays-Bas. Surtout que les hommes de Frank de Boer sont en feu depuis le début de la compétition. Ils ont en effet réussi à s'imposer contre l'Autriche (2-0) et l'Ukraine (3-2). Dans le secteur offensif ils peuvent toujours compter sur Memphis Depay. Le nouvel attaquant du FC Barcelone a d'ailleurs été décisif lors du dernier match. Je suis convaincu qu'il est capable de marquer une nouvelle fois ce lundi! La mission s'annonce donc compliquée pour la Macédoine qui est dernière de ce Groupe C. C'est pourquoi je vois les Pays-Bas battre la Macédoine du Nord et Memphis Depay marquer!

