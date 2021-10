PRONOS PARIS RMC Le pari d’Eric Di Meco du 11 octobre – Coupe du Monde

Mon pronostic : l’Allemagne s’impose sans encaisser de but en Macédoine du Nord et Muller marque (4.20)

Je ne vois pas les Macédoniens réitérer l’exploit du match aller lorsqu’ils étaient allés l’emporter en Allemagne deux buts à un. Les choses ont changé depuis cet événement avec l’arrivée de Flick à la place de Joachim Löw à la tête de la sélection allemande. Les anciens bannis sont revenus comme Thomas Muller qui est un joueur que j’adore. Il sait tout faire avec le ballon. Il peut créer des ouvertures pour ses partenaires, être dur sur l’homme ou encore marquer. D’ailleurs je pense qu’il va inscrire un but ce soir comme il l’a fait en sortie de banc face à la Roumanie. La Macédoine du Nord est tout de même 2e du groupe et doit faire attention à l’Arménie et à la Roumanie pour préserver cette place de barragiste. Je ne pense pas qu’il y aura un score fleuve dans cette rencontre mais je vois la défense allemande ne pas prendre de but. Je vous propose donc de jouer la victoire de l’Allemagne sans encaisser de but avec une réalisation de Thomas Muller pour une très belle cote de 4.20 !

Pariez sur Macédoine du Nord – Allemagne ici !