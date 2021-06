PRONOS PARIS RMC Le pari d'Eric Di Meco sur Suède-Slovaquie Euro 2020

Mon pronostic: la Suède s'impose par un but d'écart contre la Slovaquie (3.45).

Je suis plutôt d’accord avec Manu et Christophe. Les Suédois sont capables de l’emporter ce vendredi face à la Slovaquie. Mais méfiance puisque la sélection entraînée par Štefan Tarkovič reste sur une très belle prestation contre la Pologne (2-1). En attaque, elle peut compter sur de très bons joueurs comme Hamsik, Mak ou encore Duda. L’attaquant de Cologne semble vraiment en jambes en ce moment! Je suis convaincu qu’il faut s’attendre à un match très fermé! Comme ce fut le cas pour les joueurs de Janne Andersson face aux Espagnols (0-0). Mais les Suédois me paraissent quand même au-dessus en terme de niveau de jeu. Je vois donc la Suède s’imposer par un but d’écart contre la Slovaquie!

