PRONOS PARIS RMC Le pari d’Eric Salliot du 11 octobre – Indian Wells

Mon pronostic : Andreescu s’impose face à Kontaveit (2.70)

C’est une rencontre bien plus équilibrée que ne le laissent penser les cotes. Je crois que la Canadienne a un vrai coup à jouer dans ce tournoi. C’est ici même qu’elle avait éclos au monde en remportant le titre en 2019, sa meilleure année sur le circuit. Avec l’annulation de l’édition de la saison dernière, Bianca est donc invaincue à Indian Wells. En 2021 c’est plus compliqué pour elle même si elle a performé à Miami avec une finale. Elle a passé trois tours à l’US Open avant de s’incliner face à Sakkari mais a perdu tôt à Cincinnati, à Montréal et à Toronto. Kontaveit est en pleine forme avec seulement trois défaites depuis août. Elle a remporté les tournois de Cleveland et d’Ostrava mais je trouve que l’histoire est belle entre Andreescu et Indian Wells. Je crois en une surprise pour cette rencontre, c’est pourquoi je vous conseille de miser sur cette cote de 2.70 !

Pariez sur Kontaveit – Andreescu ici !