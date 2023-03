PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 mars - Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Nice gagne et Moffi buteur (2.30)

Au match aller à Chisinau, la victoire de Nice est un petit peu heureuse. De plus, cette équipe du Sheriff Tiraspol est tout de même assez surprenante à l'extérieur. On se souvient tous de l'exploit réalisé face au Real Madrid en phase de groupe de Ligue des Champions en 2021. Pourtant, cette saison en Europe, les Moldaves ne sont pas aussi bons qu'ils l'ont été. Nice est impérial depuis l'arrivée de Didier Digard à la tête de l'équipe. Sept victoires et quatre matchs nuls en onze rencontres, et donc aucun défaite. Face à un adversaire qui semble plus faible que les Aiglons, il est difficile de penser que l'entraîneur Niçois subira ce soir son premier revers. Terem Moffi, en grande forme, devrait aider son équipe à remporter ce match ce soir et ainsi, accéder aux quarts de finale. Je vois Nice gagner et l'attaquant nigérian marquer !

Mon pari de folie : 1-1, 2-1 ou 3-1 + Moffi buteur (6.75)



Pariez ici sur Nice - Sheriff Tiraspol !