PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Brésil – Suisse du 28 novembre – CDM 2022

Mon pronostic : le Brésil ne perd pas contre la Suisse et les deux équipes marquent (2.25)

Le vainqueur de cette rencontre fera un très grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Le Brésil est logiquement favori et a parfaitement géré sa première rencontre pour un succès 2-0 contre la Serbie. Il faudra confirmer tout à l’heure sans Neymar, blessé. Mais avec Richarlison ou encore Vinicius Jr, les Brésiliens me semblent assez armées pour au moins ne pas perdre. Je me méfie tout de même de cette sélection suisse dans laquelle il y a du talent. Je pense en priorité à Breel Embolo, buteur contre le Cameroun. Le Monégasque est tout à fait en mesure de s'illustrer face au Brésil mais je doute que cela sera suffisant pour prendre les trois points. Je miserais donc sur le 1N avec les deux équipes qui marquent (2.25) !

