PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Etats-Unis – Pays de Galles du 21 novembre – CDM 2022

Mon pronostic : pas de vainqueur entre les Etats-Unis et le Pays de Galles (3.05)

S’il n’y a pas de surprise, la 2e place de ce groupe B devrait se jouer entre ces deux sélections. C’est donc un premier match déterminant pour ces équipes qui vont déjà jouer gros. Les Américains sont plutôt intéressant avec une équipe jeune. On y trouve des joueurs que l’on connaît bien comme Christian Pulisic (Chelsea), Dest (Milan AC), McKennie (Juventus) ou encore Timothy Weah qui évolue au LOSC. De très bons joueurs capables de faire des différences. Face à cette fougue, le Pays de Galles s’appuie plutôt sur ses stars bien que vieillissantes. On pense à Gareth Bale, qui vient de remporter la coupe MLS avec le Los Angeles FC, même si le Gallois est à court de forme et ne joue que très peu, il est souvent décisif avec sa sélection. Avec également les joueurs de Ligue 1, Ramsey (Nice) et Rondon (Rennes), cette sélection a du talent. Je ne donnerais pas d’avantage entre la jeunesse des USA et l’expérience du Pays de Galles. Je parierais donc sur un nul pour plus que tripler la mise !

