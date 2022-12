PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur France - Pologne du 4 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : la France bat la Pologne et Mbappé marque (2.10)

Les Bleus ne doivent pas prendre ce match à la légère et se rappeler de ce qu’il s’est passé lors de l’Euro contre la Suisse. Pas le droit à l’erreur donc contre une équipe de Pologne qui n’a rien montré ou presque mais peut compter sur un grand attaquant (Lewandowski) et un immense gardien (Szczesny). Ce dernier a d’ailleurs déclaré qu’il était la meilleure arme pour stopper Mbappé. Je pense que le Parisien va finir par trouver la faille. Il s’est mué en buteur pour cette édition en laissant la construction à Griezmann et en profitant du travail de Giroud. Je le vois bien marquer dans cette rencontre qui pourrait être tendue. Je vous propose de rajouter à cela le succès de l’Equipe de France pour un peu plus que doubler la mise !

