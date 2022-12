PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Pays-Bas – Etats-Unis du 3 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : les Pays-Bas ne perdent pas contre les Etats-Unis et Depay marque (3.05)

Les Néerlandais sont favoris de cette rencontre et c’est logique quand on regarde le pédigrée de cette nation mais il faudra se méfier de cette jeune sélection américaine qui a montré beaucoup de qualités notamment défensives en n’encaissant qu’un seul but, sur pénalty, en phase de groupes contre le Pays de Galles. Ils ont ensuite tenu face à l’Angleterre (0-0) puis ont gagné contre l’Iran (1-0). Une équipe solide qu’il sera difficile à bouger ? C’est pour cela que les Pays-Bas compteront sur Memphis Depay. Blessé au début de la compétition, il n’a pas encore marqué mais je crois qu’il pourrait ouvrir son compteur tout à l’heure. Je vous conseille donc de miser sur le 1N avec un but de l’ancien lyonnais pour une cote de 3.05 !

