PRONOS PARIS RMC Le pari de Coach Courbis sur Portugal - Uruguay du 28 novembre – CDM 2022

Mon pronostic : le Portugal ne perd pas contre l’Uruguay, plus de 1,5 but dans le match et Leao, Felix ou Ronaldo buteur (1.98)

En battant le Ghana, le Portugal a bien lancé sa compétition mais tout n’a pas été parfait. Cependant le potentiel offensif de la Seleçao est exceptionnel avec Cristiano Ronaldo, Joao Felix ou encore Rafael Leao buteur trois minutes après son entrée en jeu. Ces trois joueurs ont marqué pour une victoire 3-2 tandis que l’Uruguay n’a pris qu’un seul point face à la Corée du Sud. Je pense qu'au moins un des trois va trouver le chemin des filets une nouvelle fois ce soir. Je m’attends à un match du, mais je sens qu’il peut y avoir du spectacle. Il y a de très bons éléments offensifs chez les Uruguayens avec Suarez ou Nunez sans oublier Cavani. Je pense que l’on va assister à une belle rencontre. Je ne vois pas les Portugais perdre et je miserais sur au moins deux buts pour faire gonfler la cote.

