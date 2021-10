PRONOS PARIS RMC Le pari de du jour du 22 octobre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Arsenal bat Aston Villa (1.92)

Match de milieu de tableau entre Arsenal (12e) et Aston Villa (13e de Premier League). Avantage aux Gunners qui jouetn chez eux et qui sont invaincus depuis cinq journées (3 succès et 2 nuls) après un début de championnat très inquiétant ! De leur côté, les Villans déçoivent depuis le début de Grealish à Manchester City et ont perdu trois de leurs cinq dernières rencontres, à Chelsea, à Tottenham et à domicile contre Wolverhampton. En déplacement, Villa n'a pris que trois points sur douze possibles, lors de son exploit à Old Trafford (1-0)... mais a perdu lors de ses trois visites à Londres depuis le début du championnat. Si la capitale anglaise ne réussit vraiment pas aux joueurs de Birmingham, on le saura ce soir... et Arsenal aura pris les trois points pour vous permettre de quasiment doubler votre mise de départ !

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

Angers ne perd pas à St Etienne et les deux équipes marquent (2.35)

Willem II bat Sittard et plus de 1,5 but dans le match (1.98)

La Sampdoria bat Spezia Calcio et plus de 2,5 buts dans le match (2.15)

Le Torino bat le Genoa (1.80)

Osasuna bat Grenade (1.82)

Charleroi s'impose à Seraing (2.05)

Cote totale des sept paris du jour: 129.00

