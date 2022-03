PRONOS PARIS RMC Le pari de folie d’Éric Salliot du 30 mars – ATP Miami

Mon pronostic : Ruud s’impose face à Zverev (3.60)

C’est un match qui nous propose des cotes surprenantes ! Alexander Zverev n’est vraiment pas dans une forme optimale cette année. Si l’Allemand est assuré de monter au troisième rang mondial, son état de forme reste inquiétant. Son parcours dans le tournoi ne nous donne aucune indication selon moi, ayant eu un tableau à sa portée avant d’affronter un Kokkinakis très fatigué. J’ai bien peur que Zverev se mette à stagner et voie la génération suivante lui passer devant. En face, Casper Ruud est toujours aussi solide, comme en témoigne sa victoire facile contre Cameron Norrie au tour précédent. Le Norvégien ne cesse de monter en puissance et prouve qu’il a les capacités d’aller encore plus loin. Dans cette forme-là, je ne le vois pas passer au travers et vous propose donc de miser sur sa victoire face à l’Allemand. Un pari de folie coté à 3.60 !

