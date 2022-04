PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Bordeaux bat Metz par un but d’écart (3.40)

C’est un des duels les plus importants de cette fin de saison. Les deux derniers du championnat s’affrontent. Bordeaux et Metz présentent le même bilan après trente journées : quatre victoires, onze nuls et quinze défaites. C’est évidemment catastrophique pour ces clubs qui comptent quatre points de retard sur le barragiste et cinq sur Clermont. Malheur au vaincu donc pour ce match. Les Messins restent sur deux revers consécutifs contre Monaco (2-1) et à Rennes (6-1). Les Girondins eux ont tenu au mental pour prendre un point à dix contre onze à Lille. Cela a pu les booster et c’est pourquoi je leur fais confiance chez eux aujourd’hui. Je vois quand même une rencontre très serrée et je vous propose donc de parier sur la victoire bordelaise par un but d’écart exactement !

