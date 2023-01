PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Le Havre et Sochaux (3.10) !

Magnifique affiche de Ligue 2 ce soir au Stade Océane entre Le Havre, leader incontesté et Sochaux troisième. Les Havrais ont très bien relancé leur saison en battant Bordeaux et en allant chercher un point sur la pelouse du Paris FC. Les Havrais, qui n'ont perdu qu'une seule fois depuis le début de saison, possèdent un bilan impressionnant à domicile : cinq succès et trois nuls en huit rencontres. Sochaux, de son côté, vient de s'incliner à Bordeaux et doit impérativement prendre des points en Normandie pour ne pas se faire distancer par les deux premiers. Les Sochaliens s'appuient sur la meilleur attaque du championnat (25 buts). Je vous propose de miser sur un score de parité pour toucher une belle cote (3.10) ! Fiabilité 38%

