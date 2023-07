PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 juillet – Wimbledon ATP

Notre pronostic : match en 5 sets entre Alcaraz et Berrettini (3.20)

Nous pourrions bien assister au plus beau duel de cette quinzaine ! Carlos Alcaraz confirme qu’il est toujours plus à l’aise sur le gazon anglais alors qu’il reste désormais sur une série de 8 victoires consécutives. Mais l’Espagnol a dû batailler contre Nicolas Jarry au tour précédent : un succès un 4 manches et près de 4h de jeu. Preuve qu’il reste tout de même vulnérable sur cette surface. Matteo Berrettini aura donc son mot à dire. Complètement hors de forme avant le début du tournoi, l’Italien vit une véritable renaissance à Wimbledon. Son tableau de chasse vaut déjà le coup d’œil avec des succès contre Sonego, De Minaur et Zverev. La puissance de son coup droit et la qualité de son revers font de lui un adversaire largement capable de bousculer le numéro 1 mondial. Il est donc tout à fait probable qu’un cinquième set vienne départager les deux protagonistes.

