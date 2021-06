PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 juin - 1/2 finale Roland Garros

Notre pronostic: Stefanos Tsitsipas bat Alexander Zverev en 5 manches (4.80)

Quelle affiche en 1/2 finale de Roland-Garros entre deux jeunes aux dents longues voulant à tout prix mettre fin à l'hégémonie du trio de trentenaires qui raflent presque tous les grands chelems depuis des années ! Je donnerais un léger avantage à Tsitsipas car il mène 5-2 dans les confrontations et qu'il a remporté son seul duel sur terre battue face à Zverev (Madrid 2019) mais aussi parce qu'il n'a perdu que trois fois en vingt-quatre rencontres sur cette surface en 2021 (contre Nadal, Djokovic et Ruud). L'Allemand n'a lui aussi chuté qu'à trois reprises (face à Ivashka, Goffin et Nadal) mais en dix-sept matches. Vu le niveau des deux joueurs, on peut s'attendre à un match équilibré et de très haut niveau. Par ailleurs, Stefanos s'est imposé à Monte-Carlo et a perdu en finale à Barcelone. De son côté, Sasha a soulevé le trophée à Madrid. Dans ces conditions, je vous propose un beau pari de folie: la victoire du Grec en cinq manches (4.80).

Fiabilité: 25%

