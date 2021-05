PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 mai Liga – Espagne

Notre pronostic : le Betis s’impose face à Grenade et les deux équipes marquent (3.55)

Le club de Séville vise l’Europe ! 7e et provisoirement qualifiés en Europa Conference League, les Sévillans peuvent viser plus haut avec une qualification en Ligue Europa. Avec un seul point de retard sur le 6e, Villarreal, l’objectif est loin d’être irréalisable mais pour cela il faudra se remettre à gagner. En effet, le Betis reste sur série de six matches nuls. En face, Grenade n’a remporté que trois de ses dix dernières rencontres pour sept défaites. Parmi ces succès, il y en tout de même un contre le FC Barcelone (1-2). Les Grenadins peuvent encore rêver d’Europe et seront motivés. Je les vois gêner le Betis en marquant mais je pense que le club sévillan va s’imposer. Un pari risqué qui pourrait vous permettre de multiplier votre mise par 3.55 !

Pariez sur Betis Séville – Grenade ici !

L’autre option :

Victoire du Portimonense face au Moreirense et les deux équipes marquent (3.95)

Cote totale des deux paris de folie : 14.02