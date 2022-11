PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 novembre – Liga

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Valence et le Betis Séville (3.40)

Incapable de gagner lors des cinq dernières journées, Valence a glissé au classement et se retrouve 11e avec seulement cinq longueurs d’avance sur la zone rouge. Les Valencians restent sur un nul sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1) après avoir perdu à domicile contre Barcelone (0-1) et Majorque (2-1). La période n’est pas au beau fixe et c’est pourquoi je me dis qu’il y a un coup à tenter. Le Betis Séville réalise une première partie de saison extrêmement bonne. Les Sévillans peuvent prendre la 3e place du championnat en cas de victoire. Qualifiés pour la suite de la compétition en Ligue Europa après avoir fini en tête de leur groupe, les joueurs de Manuel Pellegrini forment la 2e meilleure défense du championnat avec seulement neuf buts encaissés. Seulement Borja Iglesias et Nabil Fekir sont suspendus. Difficile d’imaginer une victoire mais le nul est très probable (3.40) !

Pariez sur Valence – Betis Séville ici !

Les autres options :

Le Rayo Vallecano bat le Celta Vigo par un but d’écart (3.55)

La Juventus gagne à Vérone par un but d’écart (3.40)

Cote totale des trois paris de folie : 41.64