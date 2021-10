PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 octobre – Ligue des Nations – Petite finale

Notre pronostic : l’Italie bat la Belgique et les deux équipes marquent (3.85)

La Belgique doit se remettre de cette immense déception causée par la remontada de la France. Alors qu’ils avaient le match en main, les Belges ont reculé face au pressing haut des Bleus et ont pris trois buts en une période. Les voilà donc en lice pour la troisième place de la Ligue des Nations. Un match qui peut paraître inutile pour Courtois mais qu’il faudra bien jouer. Les Italiens n’ont, eux, pas pu rivaliser pleinement avec l’Espagne suite au deuxième carton jaune reçu par Bonucci à la 42e minute. Chez eux, ils auront l’envie de bien faire et de ne pas rester sur un échec. C’est pourquoi je vous propose le succès de l’Italie. Je pense que la Belgique va inscrire au moins un but. Un combiné coté à 3.85 !

