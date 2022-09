PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 10 septembre – Ligue 2

Notre pronostic : Sochaux gagne à Dijon et les deux équipes marquent (5.00)

Cette affiche du haut de tableau pourrait être spectaculaire ! Sochaux est actuellement dans une forme étincelante, restant sur une série de quatre victoires consécutives. Les Lionceaux ont, au passage, inscrit douze buts et n’en ont encaissés que deux. Bien loin semble donc l’équipe poussive du début du mois d’août qui n’a pris qu’un seul point en trois rencontres. Voilà les Sochaliens prêts à jouer de nouveau la montée en Ligue 1. Mais ce déplacement à Dijon ne s’annonce pas facile. Les Bourguignons sont, en revanche, plus en difficulté, après avoir perdu contre deux adversaires abordables : Annecy et Bastia. Très pragmatiques, les joueurs d’Omar Daf risquent de souffrir face à un adversaire redoutable. Si ce match pourrait être prolifique, Sochaux à toutes les qualités pour s’imposer.

