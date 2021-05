PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 mai - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Man. Utd bat Leicester et Bruno Fernandes marque (4.30)

Après avoir connu pas mal de problèmes à domicile cette saison, les Red Devils ont corrigé le tir et comptent cinq victoires consécutives à Old Trafford dont un magnifique 6-2 face à la Roma en ½ finale aller de la Ligue Europa. Ole-Gunnar Solskjaer espère bien que la série va se poursuivre ce soir face à la victime préférée des Mancuniens, Leicester (4e). En effet, les Foxes détestent les voyages à Manchetser: 9 défaites et 1 nul lors de leurs 10 dernières visites au Théâtre des Rêves. Les hommes de Carlo Ancelotti devraient logiquement se qualifier pour la Ligue des champions puisqu’ils comptent cinq longueurs d’avance sur West Ham (5e) et six sur Liverpool (6e avec un match en moins à disputer… sur la pelouse de Man. Utd) à trois journées de la fin. Un revers ne serait donc pas catastrophique pour Leicester. Et pour faire grimper la cote, je vous suggère aussi le but de Bruno Fernandes, meilleur réalisateur des Red Devils (17). Le Portugais tirent les penalties de son équipe et vient de retrouver le chemin des filets dimanche sur le terrain d’Aston Villa après deux mois sans marquer en Premier League. Un beau pari de folie à 4.30 !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

Nul entre Southampton et Crystal Palace (3.65)

Fenerbahce bat Sivasspor par un but d’écart (3.45)

Cote totale pour les trois paris de folie : 54.14

