PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 11 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Auxerre et les deux équipes marquent (2.90)

Rennes peut souffler. Après avoir longtemps souffert à Larnaca, en Ligue Europa, les Bretons ont fini par s'imposer dans les toutes dernières minutes grâce à un magnifique but d'Assignon (2-1). Ils viennent ainsi d'enchaîner une troisième rencontre sans défaite, toutes compétitions confondues. S'ils ne mettent plus cette certaine folie sur le terrain, les Rennais restent efficaces offensivement, marquant à quasiment chacune de leurs rencontres. Il va donc être compliqué pour Auxerre de tenir. Le promu réalise un début d'exercice plutôt solide mais se montre limité face aux grosses écuries. Il s'est, en effet, incliné contre Lille, Lyon et Marseille. Les Auxerrois ont toutefois leur mot à dire sur la pelouse d'un adversaire qui a dépensé de l'énergie en milieu de semaine. Rennes devrait l'emporter tout en concédant au moins un but.

