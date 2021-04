PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 avril Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: match nul entre Hoffenheim et le Bayer Leverkusen (3.55).

Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce lundi en Bundesliga avec Hoffenheim, 12e, qui accueille le Bayer Leverkusen toujours 6e du championnat. Mais les hommes de Sebastian Hoeneß sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Depuis le début de l’année ils ont en effet déjà brillé à domicile en battant Wolfsbourg (2-1), le Werder Brême (4-0) ou encore Cologne (3-0). Attention quand même au Bayer Leverkusen qui vient seulement de se relever en s’imposant contre Schalke (2-1). Mais la défense composée de Wendell-Tapsoba-Tah et Frimpong semble encore trop fragile. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Hoffenheim et le Bayer Leverkusen!

Les autres options :

Match nul entre West Bromwich et Southampton (3.25)

Match nul entre Lyngby et Aalborg (3.05)

Match nul entre Alcorcon et le CD Castellon (2.70)

Match nul entre Brighton et Everton (3.25)

Match nul entre l’AIK Stockholm et Degerfors (3.20)

Cote totale pour les six paris de folie: 988.12

