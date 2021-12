PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg bat Marseille et les deux équipes marquent (4.10)

Les Marseillais vont un peu mieux en ce moment avec trois victoires sur leurs quatre derniers matches. Mais qu’elles ont été compliquées à aller chercher. Les Olympiens se sont imposés face à Troyes, à Nantes et contre le Lokomotiv Moscou sur le même score de 1-0. Mais en championnat, l’OM reste sur une défaite face à Brest. Aujourd’hui encore, ils affrontent une équipe en forme. Strasbourg n’a plus perdu depuis sept rencontres et une défaite à Rennes (1-0). Depuis ils en sont à trois victoires et trois nuls pour six buts encaissés et seize marqués dont dix à la Meinau. Je vois des buts pour cette rencontre. Je miserais quand même sur le succès du Racing parce que l’équipe me paraît meilleure que celle de l’OM en ce moment. Un pari pour plus que quadrupler la mise !

