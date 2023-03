PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Nice gagne à Nantes et moins de 3,5 buts dans le match (2.90)

Qui arrêtera l’OGC Nice ? Les Aiglons sont en forme olympique depuis trois mois, avec un bilan de six victoires et trois nuls sur les neuf derniers matches de Ligue 1. Didier Digard a métamorphosé ses joueurs depuis son arrivée sur le banc de touche et leur permet aujourd’hui de croire au top 5 qui était inaccessible à l’issue de la première partie de saison. Depuis, les Niçois se sont offerts des succès de luxe contre Lille, Marseille et Monaco et se déplacent aujourd’hui à Nantes avec le plein de confiance. A l’inverse, les Canaris courent après leur premier succès en championnat depuis un mois. Surtout, les joueurs d’Antoine Kombouaré connaissent de grandes difficultés face aux équipes de tête. Dans ce contexte, Nice devrait s’imposer avec un certain pragmatisme.

