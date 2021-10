PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : l’Ukraine bat la Bosnie et les deux équipes marquent (3.65)

Si l’Ukraine veut piquer la 1ère place du groupe D à la France, il lui faut absolument une victoire. En effet, les Ukrainiens comptent huit points, soit quatre de retard sur les Bleus et il ne reste que deux journées à jouer. Ils sont allés chercher un beau succès, leur premier dans ces éliminatoires, en Finlande (1-2). Cette fois ils sont opposés au 3e de la poule, la Bosnie. Cette sélection a six points mais un match en moins que son adversaire du soir. Tout est donc possible pour la place de barragiste. Cependant, je ne vois pas l’Ukraine perdre chez elle. Je pense même qu’elle devrait gagner mais les Bosniens vont tout donner et je crois qu’ils pourraient marquer. Un très joli combiné, risqué et coté à 3.65 !

