PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 12 septembre Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Montpellier et Saint-Etienne et les deux équipes marquent (3.75)

Ce sont deux équipes malades qui s’affrontent à 13h. Les Montpelliérains n’ont remporté qu’une seule rencontre, face à Lorient (3-1), ont réalisé un nul et perdu deux fois dont une défaite lors de la dernière journée à Lille. Le MHSC a vu filer ses deux attaquants stars. Andy Delort est parti à Nice et Gaëtan Laborde s’en est allé à Rennes. Ce sont deux vrais coups durs pour Montpellier qui va devoir apprendre à vivre sans eux. Les Stéphanois n’ont toujours pas gagné et restent sur les mêmes bases que lors de la saison dernière. Avec trois nuls et une défaite, il serait temps que les Verts lancent leur championnat. D’autant plus qu’offensivement, cela fonctionne avec le retour en forme de Khazri notamment. Je pense que l’on va assister à des buts de chaque côté mais je ne vois pas de vainqueur. Un pari coté à 3.75 !

