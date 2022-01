PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 janvier – Coupe d’Italie

Notre pronostic : Naples gagne face à la Fiorentina, les deux équipes marquent, Vlahovic buteur (6.00)

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie nous offrent là une belle affiche ! Naples est un candidat très sérieux aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. L’actuel troisième de Serie A s’est déjà offert plusieurs victoires de prestige et a l’effectif pour jouer sur différents tableaux. Surtout, la force principale du Napoli est l’homogénéité de son groupe. En effet, s’il n’y a pas un buteur qui sort du lot, pas moins de cinq joueurs ont inscrit au moins quatre buts. Le danger peut donc venir de partout. En face, la Fiorentina est une équipe très solide. La Viola reste toutefois sur trois matches sans victoire en championnat et semble trop juste pour espérer atteindre le quatuor de tête. Malgré un Dusan Vlahovic en feu, la marche me semble trop haute pour éliminer un tel adversaire. Je vous propose donc de miser sur un succès de Naples avec les deux équipes qui marquent et un but de l'international serbe de la Fio. Un pari de folie coté à 6.00 !

