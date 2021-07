PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 juillet Tour de qualification – Ligue des Champions

Notre pronostic: match nul entre le Shakhtar Soligorsk et Ludogorets (3.05).

Suite du 1er tour de qualification de Ligue des Champions ce mardi avec cette rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine entre le Shakhtar Soligorsk et Ludogorets. Surtout que le club biélorusse aura à cœur de prendre sa revanche après sa défaite à l’aller (1-0). Ce groupe est capable de se montrer vraiment solide. Il l’a d’ailleurs prouvé en championnat puisqu’il n’a perdu aucun de ses 7 derniers matches. Je pense que la tâche ne sera pas du tout facile pour Ludogorets. L’équipe entraînée par Valdas Dambrauskas aura peut être aussi dans un coin de sa tête la finale de supercoupe de samedi contre le CSKA Sofia. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre le Shakhtar Soligorsk et Ludogorets!

