PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : le Bayern domine Barcelone mais Lewandowski marque (5.30) !

Ce choc entre deux grands d'Europe sera marqué par le retour en Bavière du grand Robert Lewandowski ! Après huit années passées et des tonnes de buts inscrits sous le maillot bavarois, l'attaquant polonais, troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, a choisi de rejoindre le FC Barcelone. Lewie a déjà inscrit neuf buts en six rencontres avec le Barca dont trois la semaine dernière contre Plzen. Sur ce match, c'est logiquement le Bayern qui part favori malgré deux matches nuls consécutifs en Bundesliga. Cela s'explique par la double confrontation de la saison dernière soldée par deux succès bavarois (3-0), déjà en phase de poule. Je pense que le Bayern va de nouveau l'emporter ce soir à l'Allianz Arena mais je me dis que Lewandowski pourrait bien s'illustrer et inscrire au moins un but dans son ancien jardin (5.30) !

Fiabilité : 21%

