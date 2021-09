PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 13 septembre Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Everton s’impose face à Burnley 2-0, 3-0 ou 4-0 (3.90)

Avec deux victoires et un nul, le début de saison des Toffees est très bon. Les joueurs d’Everton se sont imposés face à Southampton (3-1), à Brighton (0-2) et ont partagé le point du nul à Leeds (2-2). Ils peuvent évidemment compter sur leur attaquant vedette, Calvert-Lewin, auteur d’un but dans chacune de ces rencontres. L’effectif est taillé pour jouer l’Europe contrairement à celui de Burnley qui va devoir lutter pour le maintien. Les Clarets n’ont pris qu’un seul point, c’était face à Leeds lors de la dernière journée. Auparavant ils s’étaient inclinés à Liverpool et face à Brighton. Je miserais sur un succès facile d’Everton. Je pense que les hommes de Benitez sont capables de ne pas encaisser de but. Je vous propose donc de miser sur leur victoire par 2-0, 3-0 u 4-0 pour une belle cote de 3.90 !

Pariez sur Everton – Burnley ici !

Les autres options :

Toulouse s’impose au Havre et les deux équipes marquent (4.10)

Krasnodar l’emporte à Rostov et les deux équipes marquent (3.80)

Cote totale des trois paris de folie : 60.76