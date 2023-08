PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 août – Liga - Espagne

Notre pronostic : l’Atlético bat Grenade, plus de 2,5 buts dans le match et Griezmann buteur (2.80)

27 buts marqués et 2 encaissés par les Colchoneros lors des dix derniers Atlético – Grenade en Liga ! Généralement, le public madrilène se régale quand les Andalous débarquent dans la capitale espagnole. Mis à part il y a deux saisons (0-0), le promu a souvent explosé à Madrid. On retrouve des scores comme 6-1, 7-1 3-0 ou 5-0 lors des dernières années. Et comme Antoine Griezmann a terminé en tête des buteurs de son club en 2022/2023, je vous suggère de lui faire confiance une nouvelle fois. Si le Français marque que l’on voit plus de 2,5 buts dans la rencontre, vous triplerez presque votre mise de de départ. Finalement, ce pari n’est pas si fou que cela !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Bordeaux bat Concarneau 1-0/2-0 (3.20)

Man. Utd bat Wolverhampton 1-0/2-0 (3.40)

Cote totale des trois paris de folie du jour : 30.46

