PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 février Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Dijon et Nîmes (3.50).

Malheur au vaincu. Match de la peur ce dimanche en Ligue 1 entre l’avant-dernier et le dernier du championnat. Léger avantage donc au DFCO qui vient de rechuter. Il reste en effet sur 4 défaites d’affilées. La dernière en date, c’était contre Montpellier (4-2). En Coupe de France, il n’a aussi malheureusement pas réussi à trouver la solution contre Lille (0-1). Mais défensivement ce groupe est capable d’être vraiment solide. De quoi faire douter des Crocos qui vendront une nouvelle fois chèrement leur peau. Il reste d’ailleurs sur une défaite au bout du suspense contre Monaco (3-4) malgré des réalisations de Lucas Deaux, Zinedine Ferhat et Niclas Eliasson. Nul doute donc que les hommes de Pascal Plancque seront revanchards cette fois-ci. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Dijon et Nîmes!

