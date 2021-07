PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 juillet Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire du Neftchi Bakou face au Dinamo Tbilisi et les deux équipes marquent (4.20)

Le club de Bakou a pris une belle option en s’imposant au match aller (1-2). Les joueurs ont été dominé dans le jeu mais se sont montrés particulièrement efficaces devant le but pour aller chercher une victoire importance dans ce tour de qualification. Cette fois il faudra tenir pour espérer aller plus loin et continuer à rêver. Le bilan 2021 du Neftchi est très bon avec quatorze victoires, quatre nuls et quatre défaites. A domicile, on ne trouve même que deux revers en neuf rencontres disputées. Le Dinamo Tbilissi doit donc réagir pour ne pas se faire sortir. Notons que la règle du but à l’extérieur est retirée à partir de cette saison. Si le score est de 0-1 en faveur de Tbilisi, on aura le droit à des prolongations. Je pense qu’on va voir des buts mais que le Neftchi Bakou va s’imposer chez lui pour doubler la mise. Un pari de folie pour plus que quadrupler la mise (4.20) !

