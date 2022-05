PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 14 mai – Ligue 1

Notre pronostic: Reims prend un point à St Etienne (4.40)

Si les Verts avaient pu bénéficier du soutien d’un chaudron en ébullition, je vous aurais proposé de miser sur une victoire stéphanoise contre Reims qui n’a plus rien à jouer. Mais l’ASSE sera privé de son « 12e homme » car cette rencontre, si importante pour l’avenir de St Etienne sera à huis-clos. La donne risque de changer, et évidemment pas en faveur de l’équipe qui reçoit. N’oublions pas que les Verts sont barragistes et sous la menace d’un retour éventuel de Metz qui accueille Angers, voire de Bordeaux, qui reçoit Lorient. Leur récent bilan n’incite pas vraiment à l’optimisme : trois défaites consécutives avec dix buts encaissés pour seulement trois marqués. De son côté, Reims reste sur trois victoires, un nul et une seule défaite en cinq déplacements. Pour toutes ces raisons, je vous suggère de tenter le nul pour largement quadrupler votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

