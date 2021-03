PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 mars Premier League – Angleterre

Notre pronostic: match nul entre Wolverhampton et Liverpool (3.70).

Rencontre du milieu de tableau ce lundi en Angleterre avec Wolverhampton, 12e, qui accueille Liverpool maintenant 8e du classement. Rien ne vas plus pour les Reds qui n’ont remporté qu’un seul de leurs 7 derniers matches. C’était le 28 février dernier contre Sheffield United (2-0). Mais cette équipe a quand même réagit entre-temps en s’imposant en Ligue des Champions contre le RB Leipzig (2-0). Elle me semble quand même encore très fragile et cela risque une nouvelle fois de se ressentir. Surtout qu’elle tombe sur des Wolves qui sont sur une très belle dynamique. Ils n’ont en effet perdu qu’une seule de leurs 7 dernières rencontres. Je suis convaincu que les coéquipiers d’Adama Traoré vendront chèrement leur peau. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Wolverhampton et Liverpool!

Les autres options :

Match nul entre Saint Pauli et Paderborn (3.05)

Match nul entre La Gantoise et Club Bruges (3.10)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 34.98

