PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 novembre - ATP Finals

Notre pronostic : C. Ruud domine T. Fritz en trois sets (4.20) !

Trois ! C'est le nombre de victoires obtenues par Casper Ruud sur le circuit ATP depuis le 11 septembre, soit un peu moins de deux mois ! Le Norvégien, quatrième joueur mondial, a eu du mal à digérer ses deux finales de Grand Chelem perdues à Roland Garros et à l'US Open. Son entrée en lice réussie dans ce Masters (victoire en deux manches contre le Canadien Auger Aliassime) devrait lui permettre de reprendre confiance. Ruud sera opposé aujourd'hui à Taylor Fritz, invité surprise de ce tournoi des champions. L'Américain, neuvième du classement ATP, traverse une bonne période (il a notamment remporté le tournoi de Tokyo le mois dernier) et surtout il a parfaitement négocié son premier match de poule en battant Nadal en deux petits sets. Fritz et Ruud vont s'affonter pour la première fois sur le circuit et ils savent que celui qui remportera ce duel sera quasiment qualifié pour le dernier carré. Je mise sur un succès de Ruud qui a plus d'expérience dans les grands rendez-vous mais je vous conseille de tenter un coup de folie en misant sur une victoire en trois sets (4.20) ! Fiabilité : 28%

