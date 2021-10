PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 15 octobre – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic: Besiktas s’impose sur le terrain de Basaksehir et les deux équipes marquent (3.95)

Les matches entre Basaksehir et Besiktas engendrent du spectacle depuis un an ! Lors des trois derniers derbies d’Istanbul, le public a vu cinq buts à chaque fois… lors des trois victoires de Besiktas sur le même score (3-2). Actuellement 3e derrière Trabzonspor et Fenerbahce, les champions en titre ne peuvent se permettre le moindre faux-pas chez le 15e du Süper Lig qui a perdu six fois sur huit cette saison, sous peine de voir ses deux concurrents d’échapper au classement. Par ailleurs, n’oubliez pas que Basaksehir n’est plus du tout un candidat au titre comme c’était le cas depuis quelques années. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de parier sur un succès des visiteurs avec des buts de chaque coté pour tenter de quadrupler la mise.

Fiabilité : 35 %

