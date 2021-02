PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 16 février Ligue des Champions

Notre pronostic: match nul entre Leipzig et Liverpool (3.70).

Attention, la crise guète du côté des Reds ! Cela pourrait bien se confirmer ce mardi lors de ce déplacement à Budapest pour affronter Leipzig. Les hommes de Jürgen Klopp n’ont en effet remporté que 2 de leurs 8 derniers matches toutes compétitions confondues. Le week-end dernier ils n’ont malheureusement rien pu faire à Leicester (3-1) malgré un but de Mohamed Salah. Le problème semble venir de la charnière centrale composée de Jordan Henderson et Ozan Kabak. Ce duo ne fonctionne toujours pas… Et cela risque de se ressentir contre une équipe de Leipzig qui est elle en pleine confiance. Elle n’a en effet perdue qu’une seule de ses 6 dernières rencontres de Bundesliga. C’était le 23 janvier dernier à Mayence (3-2). Mais ce groupe a montré de très bonnes choses lors de la phase de poules avec notamment un succès contre le PSG (2-1). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Leipzig et Liverpool!

