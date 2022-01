PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 16 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Strasbourg et Montpellier et les deux équipes marquent (3.85)

Très belle rencontre à suivre lors du multiplex de 15h ! Les Montpelliérains sont en feu avec une série de six victoires consécutives en championnat et en coupe. Sur leurs douze dernières rencontres, ils ont même gagné neuf fois ! Pas étonnant de les voir dans le top 5 ! Attention quand même à ce déplacement à Strasbourg. Les Strasbourgeois ont pris neuf points sur les douze derniers possibles et ne sont finalement qu’à deux unités de leurs adversaires du jour. A la Meinau, je pense que le Racing pourra tenir et ce même dans un stade avec peu de spectateurs. Je pense même que l’on pourrait assiter à nul. Je m’attends à des buts avec deux attaques performantes. Le tout pour une cote de 3.85 !

Pariez sur Strasbourg - Montpellier ici !

Les autres options :

Lyon s’impose à Troyes et les deux équipes marquent (3.15)

Match nul entre Marseille et Lille et les deux équipes marquent (3.90)

Le Real Madrid bat Bilbao et les deux équipes marquent (3.20)

Sassuolo bat le Hellas Vérone et les deux équipes marquent (3.30)

Match nul entre l’Atalanta et l’Inter (3.80)

Cote totale des six paris de folie : 1897.94