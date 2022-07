PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 16 juillet – Serie A – Brésil

Notre pronostic : Corinthians ne perd pas sur la pelouse de Ceara et les deux équipes marquent (2.90)

C’est une affiche entre deux équipes qui vivent une saison radicalement différente. Encore engagé sur tous les tableaux, Corinthians vise notamment le titre de Serie A. Actuellement deuxièmes, à un point du leader, Palmeiras, les joueurs de Vitor Pereira ne se sont inclinés qu’à trois reprises depuis la fin du mois d'avril. Ce bilan impressionnant est toutefois à nuancer en déplacement. Ils ont, en effet, tendance à partager les points hors de leurs bases et affrontent aujourd’hui un adversaire qui reste justement sur cinq matches nuls consécutifs à domicile, en championnat. Ceara ne parvient pas à décoller au classement et devrait jouer sa survie jusqu’au bout de l’exercice. Plus en forme depuis quelques semaines, l’actuel 17e a tout de même les arguments pour arracher un nouveau point. Je vois donc Corinthians ne pas perdre et les deux équipes marquer (2.90).

Pariez sur Ceara – Corinthians ici !

Les autres options :

Sandefjord s’impose sur la pelouse du FK Jerv (2.95)

Le Vikingur Reykjavik gagne sur la pelouse de Hafnarfjordur et les deux équipes marquent (3.55)

Newell’s Old Boys bat le Racing Club et les deux équipes marquent (5.30)

Cote totale des quatre paris de folie : 160.96